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Живая Кубань

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Три человека пострадали при атаке на Темрюкский район Краснодарского края

Три человека пострадали при атаке на Темрюкский район Краснодарского края

Три человека пострадали при атаке на Темрюкский район Краснодарского краяВ Темрюкском районе Кубани упали части беспилотника, это спровоцировало пожар на территории местного предприятия.

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