Российские дроны с искусственным интеллектом существенно увеличили нагрузку на украинскую ПВО

Российские беспилотники «Герань-2», оснащённые алгоритмами искусственного интеллекта, действуя роями по 20-30 аппаратов, в отдельных случаях способствовали перегрузке систем противовоздушной обороны Украины на 300-400 процентов.
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