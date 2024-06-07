Песков рассказал, какой будет речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Она будет главным образом посвящена экономике РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным рассказал, какой будет речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
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