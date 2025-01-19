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Царьград

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"Турецкий гамбит" - хороший фильм и рекордсмен по ляпам

"Турецкий гамбит" - хороший фильм и рекордсмен по ляпам

"Турецкий гамбит" - хороший фильм (и авторство русофоба Бориса Акунина* этому не помешало), однако настоящий рекордсмен по ляпам и историческим неточностям.

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