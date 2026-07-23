Разведчик Дондок Будаев рассказал о бригаде «Ветераны» и легендарных операциях «Поток»

Три боевые операции «Поток» (в Авдеевке, Дзержинске и Судже), когда бойцам по подземным коммуникациям, минуя оборонительные рубежи ВСУ, удалось проникнуть в тыл врага и переломить ситуацию на ключевых участках фронта, несомненно, войдут в учебники военной науки.
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