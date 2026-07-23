Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Разведчик Дондок Будаев рассказал о бригаде «Ветераны» и легендарных операциях «Поток»

Разведчик Дондок Будаев рассказал о бригаде «Ветераны» и легендарных операциях «Поток»

Три боевые операции «Поток» (в Авдеевке, Дзержинске и Судже), когда бойцам по подземным коммуникациям, минуя оборонительные рубежи ВСУ, удалось проникнуть в тыл врага и переломить ситуацию на ключевых участках фронта, несомненно, войдут в учебники военной науки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии