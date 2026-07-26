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Не только о футболе

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Квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций

Квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций

    Лучший спорт 22 июля: «Омония» — «Кайрат» в футболе, Италия — Нидерланды в женском волейболе и 17-й этап шоссейной многодневной велогонки!   ✅ 🎦🏐 11:00: Италия — Нидерланды, Лига наций, женщины, 1/4 финала — 25:21, 25:16, 25:16   Лига наций (ж) .

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