Квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций

Лучший спорт 22 июля: «Омония» — «Кайрат» в футболе, Италия — Нидерланды в женском волейболе и 17-й этап шоссейной многодневной велогонки! ✅ 🎦🏐 11:00: Италия — Нидерланды, Лига наций, женщины, 1/4 финала — 25:21, 25:16, 25:16 Лига наций (ж) .
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