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Французы пришли в ужас от слов Байдена об Украине

Французы пришли в ужас от слов Байдена об Украине

Французских пользователей Twitter возмутило выступление Джо Байдена, посвященное Украине. В частности, американский президент заявил, что Россия «попытается атаковать соседа в ближайшие дни», но никаких доказательств таких намерений не привел.

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