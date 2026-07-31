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Вокруг спермы Дурова возник переполох

Вокруг спермы Дурова возник переполох

Московская клиника «АльтраВита», предлагающая сделать ЭКО со спермой основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), прояснила ее статус после того, как в соцсетях возник переполох, связанный с тем, что с сайта компании пропала страница с информацией о донорском материале предпринимателя.

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