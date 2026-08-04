4 августа 2026 года Путин и президент Бразилии договорились о продолжении координации в ООН

Встреча лидеров России и Бразилии 4 августа 2026 года президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели переговоры, в ходе которых договорились о продолжении координации действий в Организации Объединённых Наций и других многосторонних форматах взаимодействия.
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