4 августа 2026 года Путин и президент Бразилии договорились о продолжении координации в ООН

Встреча лидеров России и Бразилии 4 августа 2026 года президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели переговоры, в ходе которых договорились о продолжении координации действий в Организации Объединённых Наций и других многосторонних форматах взаимодействия.