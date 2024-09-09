Гигантские «палочки для еды» SpaceX укрепляют перед новым стартом Starship. В конструкции «Мехазиллы» нашли слабые места

В SpaceX нашли проблему в нынешней конструкции «Мехазиллы» (Mechazilla), гигантской башни с механизированной «рукой», предназначенной для того, чтобы «поймать» Super Heavy при приземлении и установить ракету-носитель точно на место дозаправки и подготовки к следующему запуску.