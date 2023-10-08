ХАМАС заявило о высадке своих сил у Ашкелона

Движение ХАМАС заявило о высадке своих бойцов с пяти катеров на побережье у израильского Ашкелона. «Пять катеров с коммандос «Бригад Иззеддина аль-Кассама» на борту… успешно высадились у южных берегов Ашкелона и установили контроль над рядом районов», — цитирует РИА Новости заявление боевого крыла ХАМАС.