Экс-начальник тюрьмы — о бунтах, выбивании показаний и ненужности зеков. Исповедь «хозяина»

Экс-сотрудник ФСИН рассказал, что бунт в российской тюрьме можно организовать за 20 часовЕвгений Епанчинцев/ТАСС Какой должна быть идеальная тюрьма в России, почему заключенные доносят друг на друга и как можно добиться признательных показаний с помощью бомжей? «Газете.