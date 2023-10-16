Во Владивостоке обрушился потолок в здании школы

Информация об обрушении части потолка в одной из школ Владивостока появилась в местных СМИ. После этих публикаций следственные органы СУ СК РФ по Приморскому краю организовали проведение доследственной проверки.
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