ФОТО: PRESSLAB/SHUTTERSTOCK ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ РОССИЯ ДОЛЖНА ПОПРОСИТЬ О МИРЕ: СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН ПРОИГРЫША США США впопыхах ищут пути такого "урегулирования" на Украине, которое позволит им не потерять лицо в условиях явного провала ВСУ и при этом сохранить контроль хотя бы над частью Украины.
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