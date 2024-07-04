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7 вещей, которые выдают в мужчине скуфа

7 вещей, которые выдают в мужчине скуфа

Не считая пивного пуза и лысины. фото: aiНапоминаем, кого же зовут нынче скуфами. Вполне среднестатистических мужиков, которые не вписываются в гламурные рамки, да и вообще не склонны следить за своей внешностью.

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