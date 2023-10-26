Темпы запуска новых брендов замедлились, отчет Meta и производство текилы в России

В России второй год подряд запускается больше новых брендов потребительских товаров, чем раньше, но ассортимент в некоторых категориях снижается ​​НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.