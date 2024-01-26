Что случилось ночью, 26 января 2024 года

В мае 2022 года Швеция подала заявку в НАТО. Запрос долгое время блокировала Анкара. Однако в январе 2023 года парламент Турции заявку Стокгольма одобрил, затем ее утвердил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.