Что случилось ночью, 26 января 2024 года

В мае 2022 года Швеция подала заявку в НАТО. Запрос долгое время блокировала Анкара. Однако в январе 2023 года парламент Турции заявку Стокгольма одобрил, затем ее утвердил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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