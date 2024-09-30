Переворот в Чили. ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

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Валерий

Госп . Тришин. Вы не владеете информацией. ЦРУ на тот период и не скрывала своей "помощи" военным в Чили. Тот же глава ЦРУ У. Колби признался годом позже по сути раскрыл факт проведенной ими операции. А Генри Киссинджер отрицал участие США во всех переворотах в мире, делая свои грязные делишки (поссорил СССР и Китай и тд.) Поэтому, вам необходимо научиться работать с информацией.