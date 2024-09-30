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Переворот в Чили. ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

Переворот в Чили. ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

Рассекреченные документы подтверждают ответственность США за гибель десятков тысяч чилийцев.США рассекретили документы о перевороте в Чили 1973 года, который привел к власти диктатора Аугусто Пиночета.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Тоже мне &quot;секрет полишенеля&quot;....Везде ,в любой точке мира ,где происходит подобное видно свиное рыло пиндосов!
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18 час.
В
Валерий
Госп . Тришин. Вы не владеете информацией. ЦРУ на тот период и не скрывала своей &quot;помощи&quot; военным в Чили. Тот же  глава ЦРУ У. Колби признался годом позже по сути раскрыл факт проведенной ими операции. А Генри Киссинджер отрицал участие США во всех переворотах в мире, делая свои грязные делишки (поссорил СССР и Китай и тд.) Поэтому, вам необходимо научиться работать с информацией.
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17 час.

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