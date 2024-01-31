Со страху сбили не тот БПЛА. В США объяснили "криворукость" своего ПВО

Фото из открытых источников сети Интернет 2 дня назад 6,6K прочитали А вот и официальная версия США подоспела, правда почти через сутки, по поводу "проспавшего" ПВО на военной базе, в результате которого десятки американских военнослужащих получили ранения (прим.