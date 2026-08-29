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«Ювентус» примет «Парму» в 2-м туре Серии А. Начало матча – в 21:45

« Ювентус » примет «Парму» в рамках 2-го тура Серии А . Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.

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