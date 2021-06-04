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Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»

Путин назвал побочный эффект вакцины «Спутник V»

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о единственном побочном эффекте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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