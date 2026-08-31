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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о 1-м голе Даку за «Спартак»: «Пока еще не вписался в футбол Карседо с короткими передачами. Он привык сам вести борьбу и убегать от опекуна»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда « Спартака » Мирлинда Даку в матче с « Оренбургом » (1:1) в 6-м туре РПЛ .

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