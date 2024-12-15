Читательница Мойки78 показала участок проспекта Просвещения у метро «Гражданский проспект». По ее словам, фото делала с 8 утра.
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Читательница Мойки78 показала участок проспекта Просвещения у метро «Гражданский проспект». По ее словам, фото делала с 8 утра.