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Волейболистку калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт признали MVP чемпионата России в сезоне-2023/24

Об этом сообщается в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Каракурт вместе с «Локомотивом» завоевала серебряные медали чемпионата страны, уступив в финальной серии казанскому «Динамо».

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