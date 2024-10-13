«Вода Крыма»: часть Симферополя и пригорода останется без воды 13 октября

13 октября в домах на нескольких улица Симферополя и пригородного села Мирное пересохнут краны.«В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», - сообщили в пресс-службе ГУП Республики Крым «Вода Крыма», обозначив конкретные адреса «отключек».