В пожаре на Терепце пострадал человек

8 марта в калужском микрорайоне Терепец произошел пожар в квартире. По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступил в минувшую субботу в 18 часов 41 минуту - огонь охватил квартиру в доме по бульвару Моторостроителей.
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