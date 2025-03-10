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В пожаре на Терепце пострадал человек

В пожаре на Терепце пострадал человек

8 марта в калужском микрорайоне Терепец произошел пожар в квартире. По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступил в минувшую субботу в 18 часов 41 минуту - огонь охватил квартиру в доме по бульвару Моторостроителей.

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