Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Запорожье

Взрывы произошли в Сумах и Запорожье. Об этом 21 ноября сообщило украинское издание «Общественное».По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР).