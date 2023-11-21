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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и Запорожье

Взрывы произошли в Сумах и Запорожье. Об этом 21 ноября сообщило украинское издание «Общественное».По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики (ДНР).

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