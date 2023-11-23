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Охранник на стадионе «Гавра» трогал женщин за грудь и гениталии при обыске. Подано 5 жалоб, начато расследование о сексуальном насилии

Охранник на стадионе «Гавра» трогал женщин за грудь и гениталии при обыске. Подано 5 жалоб, начато расследование о сексуальном насилии

По данным RMC Sport, после домашних матчей команды с «Лиллем» и «Лансом» в октябре этого года было подано пять жалоб о сексуальном насилии, направленных на одного и того же охранника.

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