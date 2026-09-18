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Су-34 уничтожили украинские пункты управления БПЛА в ДНР и под Харьковом

Су-34 уничтожили пункты временной дислокации и управления БПЛА двух бригад нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике и в Харьковской области.

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