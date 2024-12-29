Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гражданка Франции добровольно покинула резиденцию президента Грузии

Гражданка Франции добровольно покинула резиденцию президента Грузии

Грузия прошла наиболее опасный отрезок нынешнего политического противостояния. Сегодня в парламенте страны прошла церемония приведения к присяге нового президента страны, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

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