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За террористической атакой в Курской области стоят США

За террористической атакой в Курской области стоят США

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 1K прочитали Кирилл Стрельников Все популярные "военблогерские" диван-каналы, а также озабоченные граждане, которые, несмотря на настойчивые призывы официальных российских лиц не нагнетать и сохранять спокойствие, вольно или невольно (с этим разберемся) сразу с потрохами сдали Суджу, приговорили Курск и приготовились к победному маршу укротеррористов на Москву, сделали ровно то, что от них ожидали наши враги.

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