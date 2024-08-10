За террористической атакой в Курской области стоят США

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 1K прочитали Кирилл Стрельников Все популярные "военблогерские" диван-каналы, а также озабоченные граждане, которые, несмотря на настойчивые призывы официальных российских лиц не нагнетать и сохранять спокойствие, вольно или невольно (с этим разберемся) сразу с потрохами сдали Суджу, приговорили Курск и приготовились к победному маршу укротеррористов на Москву, сделали ровно то, что от них ожидали наши враги.