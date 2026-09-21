Партия «Справедливая Россия» преодолевает 5% барьер на выборах в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 96,95% протоколов.
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Зачем этот цирк, ведь ЕР не принимает ни одного предложения других партий
Молодец Мальвина!!! Дали разнарядку - ЕдРо в лидеры, в думу пять партеек. Нате и распишитесь! 🤣