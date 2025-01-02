Закон об ужесточении наказаний за наркотики в Казахстане: что изменится

Одной из инициатив третьего заседания Национального курултая в Атырау было поддержанное Главой государства предложение известной правозащитницы Айман Умаровой о дифференциации наказания для закладчиков наркотиков.
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