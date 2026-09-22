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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Вайсфельд: «У Овечкина интерес к игре еще не пропал, а Хэйс, наверное, понял, что все – хватит. Мне кажется, это честно. По крайней мере, он никого не обманывал»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд отреагировал на решение форварда Кевина Хэйса завершить игровую карьеру после пяти матчей за «Ак Барс».

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