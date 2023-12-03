Песни Анны Асти перепели голосами Metallica

Российские мужчины теперь могут без стыда подпевать одной из самых популярных песен в караоке. В Сети набирает популярность клип, в котором один из треков певицы Анны Асти исполняет американская рок-группа в своем легендарном стиле.
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