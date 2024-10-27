Заболеваемость ОРВИ снизилась в Алтайском крае

В регионе продолжается вакцинация против гриппа В период с 14 по 20 октября в Алтайском крае было зафиксировано 20 100 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что лишь на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.