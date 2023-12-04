NBC: демократы и республиканцы в США не договорились по Украине

Демократы и республиканцы в американском сенате не договорились о законопроекте по борьбе с мигрантами, что в свою очередь сорвало согласование запроса Джо Байдена о выделении дополнительных средств киевскому режиму, сообщает NBC News.
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