Какой сегодня праздник: 31 октября

Сегодня, 30 октября, отмечается Международный день Чёрного моря. Праздник отмечается ежегодно, 31 октября, в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите План был разработан после проведения всесторо.