Самое позитивное интервью с картофельного поля

Обычный рабочий день на картофельном поле неожиданно сделал школьника из Мозыря звездой интернета. Искренний комментарий Вадима Ходика о работе в студенческом сельскохозяйственном отряде за считанные часы набрал миллион просмотров и разлетелся по социальным сетям.
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