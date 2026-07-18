Самое позитивное интервью с картофельного поля

Обычный рабочий день на картофельном поле неожиданно сделал школьника из Мозыря звездой интернета. Искренний комментарий Вадима Ходика о работе в студенческом сельскохозяйственном отряде за считанные часы набрал миллион просмотров и разлетелся по социальным сетям.