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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «У нас толком нет зимних тестов – вероятно, это тоже останавливает команды от продвижения молодых гонщиков»

Пилот «Астон Мартин» оценил ситуацию с нехваткой практики для молодых гонщиков и сокращения шансов для них попасть в «Формулу-1».

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