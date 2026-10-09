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Царьград

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Прокуратура: Исследование гибели Зезина продолжается в Екатеринбурге

Прокуратура: Исследование гибели Зезина продолжается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается расследование дела о хулиганстве после нападения на ученого Никиту Зезина, умершего 22 июля.

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