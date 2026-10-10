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Татар-информ

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«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Казанский «Ак Барс» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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