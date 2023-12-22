Более 20 человек пострадало при падении на гололёде за прошедшие сутки

Многие из них получили травмы головы, но в удовлетворительном были отправлены домой. Несмотря на то, что в Петербург впервые за почти неделю пришла минусовая температура, горожанам от этого легче не стало.
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