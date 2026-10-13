Новая российская 152-мм САУ "Мак".Использует белорусское шасси. Представляет собой дальнейшее развитие концепции колесных САУ, которые у нас начали развивать после начала СВО.
САУ "Мак"
Профиль пользователя Александр Дмитиевич Почекунин
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Новая российская 152-мм САУ "Мак".Использует белорусское шасси. Представляет собой дальнейшее развитие концепции колесных САУ, которые у нас начали развивать после начала СВО.
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