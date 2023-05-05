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Почти 60 садоводств Ленобласти могут стать самостоятельными населенными пунктами

Для этого необходимо будет выполнить 15 требований. Местные администрации приняли решение дать возможность садоводческим товариществам в 57 муниципальных образованиях стать самостоятельными населенными пунктами или войти в состав уже существующих.

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