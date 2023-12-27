Астролог Петрова: подарки с изображением тигра и петуха принесут удачу в год Дракона

Отличным подарком в преддверии года Дракона станут любые изображения с тигром или петухом. Такие презенты принесут удачу и благополучие в новом году, сообщила эксперт по китайской астрологии Елена Петрова в беседе с «Москвой 24».
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