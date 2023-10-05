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Закон, порядок, государство

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Медицинская бригада из Уссурийска начала работу в селе Корсаковка

Медицинская бригада из Уссурийска начала работу в селе Корсаковка

Мобильная бригада медиков Уссурийска начала работу в селе Корсаковка. В течение двух дней местные жители могут пройти дополнительную диспансеризацию, профосмотр и флюорографию легких, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) КГБУЗ "Уссурийская ЦГБ".

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