Медицинская бригада из Уссурийска начала работу в селе Корсаковка

Мобильная бригада медиков Уссурийска начала работу в селе Корсаковка. В течение двух дней местные жители могут пройти дополнительную диспансеризацию, профосмотр и флюорографию легких, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) КГБУЗ "Уссурийская ЦГБ".