Врач рассказала, как влюбленность влияет на организм

Врач-косметолог Ольга Андриянова рассказала о том, как состояние влюбленности влияет на организм.По словам эксперта, когда человек влюблен, в его организме происходят изменения, которые отражаются не только на его самочувствии, но и на внешности.
Врач-косметолог Ольга Андриянова рассказала о том, как состояние влюбленности влияет на организм.По словам эксперта, когда человек влюблен, в его организме происходят изменения, которые отражаются не только на его самочувствии, но и на внешности.
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