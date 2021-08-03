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Горные подразделения РФ преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Горные подразделения РФ преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Преодоление ледового участка (спуск-подъем) — одно из финальных заданий всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр 2021 года.

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