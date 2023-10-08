Глава генштаба Ирана призвал уважать меньшинства в Карабахе

Несмотря на то, что Азербайджанской Республике удалось вернуть свои территории в Нагорном Карабахе, права меньшинств в этом регионе должны быть защищены, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери 7 октября, сообщает Tasnim.
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